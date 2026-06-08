JUST NU: Larm om befarad olycka på tågspåret

Just nu pågår en räddningsinsats vid tågspåren genom Stenungsund. Under räddningsinsatsen är det tågstopp mellan Stenungsund och Uddevalla. Olyckan påverkar även trafiken på Industrivägen.

Enligt initiala uppgifter gäller larmet en olycka på järnvägen vid korsningen Uddevallavägen/Industrivägen.

Räddningstjänst, två ambulanser och polis är på olats.

De första uppgifterna gör gällande att det kan röra sig om en person som blivit påkörd, men uppgifterna är ännu inte bekräftade.

Skadeläget är i nuläget oklart.

Tågtrafiken mellan Stenungsund och Uddevalla är under räddningsarbetet stoppad. Även trafiken på Industrivägen påverkas och är avstängd. Det är samtidigt skiftbyte på industrierna och många som tar sig till och från arbetet via järnvägsövergången.