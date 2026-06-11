Fotbolls-VM på krogen – Här visas matcherna i STO

Fotbolls VM visas offentligt på flera ställen i STO-området.

När fotbolls-VM 2026 drar igång på allvar blir det inte bara fotboll hemma i tv-soffan. På flera krogar och restauranger i STO-området väntar storbildsskärmar, mat, dryck och gemenskap när världens största fotbollsfest ska avgöras.

Text: Mikael Berglund Dela

Fotbolls-VM är ett av världens största idrottsevenemang och för många är mästerskapet som bäst när matcherna följs tillsammans med andra.

VM spelas i USA, Kanada och Mexiko, vilket innebär att många matcher kommer att spelas på kvälls- och nattetid svensk tid. Sveriges första match spelas redan klockan 04.00 på morgonen den 15 juni när Tunisien står för motståndet.

På lokala restauranger och krogar kan VM bli en naturlig samlingspunkt – oavsett om det handlar om Sveriges matcher, de stora stormötena eller finalen.

För många verksamheter kan mästerskapet också bli ett lyft under sommaren, med extra liv på uteserveringar, i barer och vid storbildsskärmar.

Sverige spelar mitt i natten

Sveriges VM-premiär mot Tunisien spelas måndagen den 15 juni klockan 04.00 svensk tid. Därefter väntar Nederländerna den 20 juni klockan 19.00 och Japan den 26 juni klockan 01.00.

De ovanliga matchtiderna kan innebära att flera lokala krogar väljer att hålla öppet längre än vanligt för att ge gästerna möjlighet att följa landslaget.

Därför krävs visningsrättigheter

Det är skillnad på att se en match hemma och att visa den för gäster på en offentlig plats.

När fotbolls-VM visas på exempelvis restauranger, hotell, pubar eller andra offentliga samlingsplatser krävs särskilda visningsrättigheter. Det gäller även om visningen sker i samband med matservering, evenemang eller annan publik verksamhet.

För fotbolls-VM 2026 är det Allente som hanterar visningslicenser för offentlig visning i Sverige. Syftet är att rättigheterna ska vara klara och att sändningarna används på rätt sätt när matcher visas för publik.

Fler kan tillkomma

Allentes lista över visningsställen uppdateras löpande. Det betyder att fler krogar, restauranger och andra visningsplatser i STO-området kan tillkomma när mästerskapet närmar sig.

Den som vill se en särskild match ute bör därför kontrollera med respektive ställe vad som gäller för öppettider, bokning och vilka matcher som visas.

Här kan du se VM-matcher i STO-området

STENUNGSUND

Stenungsbaden Yacht Club

Harrys Stenungsund

TJÖRN

Elviras Skärgårdskrog, Lilla Brattön

ORUST

Hotell Käringön, Käringön

Rompen Street Food Market, Ellös

Erwings Junkfood, Hälleviksstrand

Listan bygger på Allentes sammanställning över offentliga visningsställen för fotbolls-VM 2026. Fler platser kan tillkomma och uppgifterna kan ändras. Kontrollera alltid med respektive restaurang eller krog inför matchdagen.