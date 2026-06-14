Festlig avslutningsmiddag för Bleketskolans avgångselever

Sommarlovet har börjat och för Bleketskolans elever i årskurs nio väntar nu nya skolor, nya utmaningar och ytterligare ett steg in i vuxenlivet. Under onsdagskvällen samlades avgångseleverna på Hotell Nordevik i Skärhamn för årets avslutningsmiddag.
Kvällen blev en fin avslutning på grundskoletiden, med god mat, underhållning och gemenskap tillsammans med klasskamraterna.
Samlades på Hotell Nordevik
Nästan alla elever deltog under kvällen och stämningen beskrivs som både varm och festlig.
På Hotell Nordevik bjöds eleverna på middag och underhållning. DJ Inez stod för musik och tävlingar och bidrog till att skapa en extra festlig kväll.
Vill bygga vidare på traditionen
Bakom arrangemanget stod engagerade föräldrargruppen som ville ge eleverna en trygg, fin och glädjefylld avslutning.
Föräldragruppen har inspirerats av hur avslutningsmiddagen arrangeras på Häggvallskolan och vill fortsätta bygga upp en liknande tradition även för Bleketskolans avgångselever.
De riktar också ett särskilt tack till föräldraföreningen på Häggvallskolan som delat med sig av kunskap, erfarenheter och råd kring arrangemanget.
En sista kväll tillsammans
För många av ungdomarna markerar kvällen slutet på nio år i grundskolan. Efter sommaren väntar gymnasiet, nya klasskamrater och nya möjligheter.
Men först fick eleverna en sista gemensam kväll tillsammans – med mat, musik, skratt och minnen från tiden på Bleketskolan.
Tack för ert stöd
Vi vill rikta ett stort tack till alla er som bidrog till Bleketskolans avgångselevers avslutningsmiddag 2026.
Tack vare ert fina stöd kunde en minnesvärd kväll arrangeras på Hotell Nordevik med god mat, underhållning och härlig gemenskap. Nästan alla elever deltog och kvällen blev precis så fin som föräldragruppen hoppats på.
Tack för att ni hjälpte till att skapa en trygg, fin och glädjefylld avslutning för Bleketskolans fantastiska nior.
Ett särskilt tack riktas också till Hotell Nordevik med personal som ordnade allt så fint samt till DJ Inez som skapade härlig stämning med musik och tävlingar.
Baltic Carrier AB
Boabs Tryckeri
Charterfrakt
Edwardssons Handelsträdgård
Enslinjen Ekonomi AB
Hotell Nordevik
ICA Nordevik
ICA Rorsman
ICA Supermarket Kållekärr
IOGT
Kristdemokraterna
Liberalerna
Lions
Lottas Bak & Form
Maneuver AB
Nordia Buss AB
OPR Transport & Entreprenad
Pingstkyrkan Rönnäng/Åstol
Rederi AB Uman
Rylander El
Skärhamns resebyrå
Socialdemokraterna
Smedjan
Sommardröm
Sverigedemokraterna
Swede Ship Marine
Teamsportia Skärhamn
Tjörns Sparbank
Tjörnpartiet
Toftesund AB
XL-Bygg Skärhamn
Samt privata bidrag från familjer och släktingar.
Lokala nyheter på NYHETERsto.se är alltid utan betalvägg – tack vare våra lokala annonsörer.
Uppgifter bygger på kontrollerade källor. Vid pågående händelser är informationen initial och uppdateras löpande.
Vi strävar efter att vara på plats där det händer. Mindre språkfel kan förekomma i ett tidigt skede.Viss text kan vara AI-bearbetad, men alltid granskad av redaktionen.