Festlig avslutningsmiddag för Bleketskolans avgångselever

Förväntningar inför kvällen och vad framtiden har att ge. Foto: Privat

Sommarlovet har börjat och för Bleketskolans elever i årskurs nio väntar nu nya skolor, nya utmaningar och ytterligare ett steg in i vuxenlivet. Under onsdagskvällen samlades avgångseleverna på Hotell Nordevik i Skärhamn för årets avslutningsmiddag.

Text: Mikael Berglund Dela

Kvällen blev en fin avslutning på grundskoletiden, med god mat, underhållning och gemenskap tillsammans med klasskamraterna.

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Samlades på Hotell Nordevik

Nästan alla elever deltog under kvällen och stämningen beskrivs som både varm och festlig.

På Hotell Nordevik bjöds eleverna på middag och underhållning. DJ Inez stod för musik och tävlingar och bidrog till att skapa en extra festlig kväll.

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Vill bygga vidare på traditionen

Bakom arrangemanget stod engagerade föräldrargruppen som ville ge eleverna en trygg, fin och glädjefylld avslutning.

Föräldragruppen har inspirerats av hur avslutningsmiddagen arrangeras på Häggvallskolan och vill fortsätta bygga upp en liknande tradition även för Bleketskolans avgångselever.

De riktar också ett särskilt tack till föräldraföreningen på Häggvallskolan som delat med sig av kunskap, erfarenheter och råd kring arrangemanget.

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En sista kväll tillsammans

För många av ungdomarna markerar kvällen slutet på nio år i grundskolan. Efter sommaren väntar gymnasiet, nya klasskamrater och nya möjligheter.

Men först fick eleverna en sista gemensam kväll tillsammans – med mat, musik, skratt och minnen från tiden på Bleketskolan.

Tack för ert stöd

Vi vill rikta ett stort tack till alla er som bidrog till Bleketskolans avgångselevers avslutningsmiddag 2026.

Tack vare ert fina stöd kunde en minnesvärd kväll arrangeras på Hotell Nordevik med god mat, underhållning och härlig gemenskap. Nästan alla elever deltog och kvällen blev precis så fin som föräldragruppen hoppats på.

Tack för att ni hjälpte till att skapa en trygg, fin och glädjefylld avslutning för Bleketskolans fantastiska nior.

Ett särskilt tack riktas också till Hotell Nordevik med personal som ordnade allt så fint samt till DJ Inez som skapade härlig stämning med musik och tävlingar.

Baltic Carrier AB

Boabs Tryckeri

Charterfrakt

Edwardssons Handelsträdgård

Enslinjen Ekonomi AB

Hotell Nordevik

ICA Nordevik

ICA Rorsman

ICA Supermarket Kållekärr IOGT

Kristdemokraterna

Liberalerna

Lions

Lottas Bak & Form

Maneuver AB

Nordia Buss AB

OPR Transport & Entreprenad

Pingstkyrkan Rönnäng/Åstol

Rederi AB Uman Rylander El

Skärhamns resebyrå

Socialdemokraterna

Smedjan

Sommardröm

Sverigedemokraterna

Swede Ship Marine

Teamsportia Skärhamn

Tjörns Sparbank

Tjörnpartiet

Toftesund AB

XL-Bygg Skärhamn

Samt privata bidrag från familjer och släktingar.