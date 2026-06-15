Enduro stulen från inhägnat område – Fastnade på kamera

En enduromotorcykel stals från ett inhägnat område vid Doteröds industriområde i Stenungsund under natten till lördag. Händelsen fångades på övervakningskameror och ägaren hoppas nu på tips som kan hjälpa till att få tillbaka motorcykeln.

Stölden ska ha inträffat vid klockan 01.30.

Enligt uppgifter till NYHETERsto var det två personer som tog sig in på området genom att klippa upp lås och staket. De ska även ha haft med sig en kofot.

Här vid Doteröds industriområde klipptes staketet upp och tjuvarna kunde ta sig in.

Tog över 30 minuter

Personerna ska ha rört sig på området under en längre stund och enligt uppgifter från ägaren tog det över 30 minuter innan motorcykeln fördes bort.

De ska även ha tittat in genom fönster på lokaler och bröt sig in i en garageport med de verktyg de hade med sig.

Den stulna motorcykeln är en registrerad, flerfärgad enduro av märket KTM. Registreringsskylten satt inte på motorcykeln vid tillfället, men fordonet finns registrerat.

Bakom industriområdet, vid Mariagården rullades fordonet ut genom ett annat uppklippt staket.

Flera stölder den senaste tiden

Det är inte första gången den senaste tiden som enduromotorcyklar stjäls i området. I början av maj stals två enduromotorcyklar vid ett inbrott i ett garage öster om E6 Stenungsundsmotet.

Den senaste stölden är polisanmäld och ägaren hoppas att någon kan ha sett eller hört något i samband med händelsen.