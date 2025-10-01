Nästa år, 2026 fyller Billströmska folkhögskolan på Tjörn 150 år och vad passar väl bättre än att skolan då startar en trädgårdsutbildning?

Den 24 september fattade skolans styrelse beslut om att inrätta ytterligare en yrkesutbildning i skolans varierade kursutbud.

Målet är att ge deltagarna en bred grundutbildning inom trädgård som leder till anställningsbarhet inom den gröna näringen och som också förbereder för vidare studier inom trädgårdsområdet, efter några år i yrket.

– Ja, det blir lite tillbaka till rötterna, om man säger så, fast i modern tappning. Allt började med en skola för böndernas söner 1876 och nu kan vi äntligen erbjuda en yrkesutbildning mot gröna näringar, säger en påtagligt entusiastisk Peter Bäcklund, rektor på Billströmska.

Fantastiska förutsättningar

– Förutsättningarna för oss är fantastiska, fortsätter Peter Bäcklund. Vi har mark, vi har trädgård och vi har ett modernt, välbyggt växthus, så nu ser vi verkligen fram emot att starta utbildningen i februari.