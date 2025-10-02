På onsdagseftermiddagen fick polisen samtal från länsväg 734 i Varekil. Förare av en personbil har kört in i en någon form av stolpe.

Det var vid klockan 13:30 på eftermiddagen som polisen får samtal om händelsen. Förare av en personbil har kört in i en stolpe och det är föraren själv som kontaktar polisen.

Inga personskador och varken polis eller räddningstjänst behövs på platsen.

Bilägaren beställer själv bärgare.

Förare av personbilen har gjort precis som man ska göra. Vid en trafikolycka där inte blåljus behövs men man orsakat skada på trafikmärke, vägräcke, stolpe eller liknande ska man kontakta ansvarig för vägen eller polisen.