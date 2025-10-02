På torsdagen avslöjades vem som i år tilldelas Orusts Stora Evert Taube-pris. Priset är instiftat av Orusts Sparbank och Orust kommun och riktar sig till lyriker som skriver i Evert Taubes anda. Prissumman är på 50 000 kronor.

Evert Taube var en mästare i att berätta en historia och numera är storytelling en viktig faktor i många delar av vårt samhälle. Det gäller att fånga publikens intresse och stimulera fantasin med en text som berättas med stil och känsla. Konsten att skriva bra texter premieras därför varje år med Orusts Stora Evert Taube-pris.

VIDEO – Prisceremonin

Videointervju med Py Bäckman

Pristagaren utses av en jury bestående av medlemmar som utses av Orusts Sparbank och Orust kommun. Utmärkelsen delades ut vid en ceremoni på Nösundsgården på torsdagen.

Medverkande vid ceremonin var Mikael Gustavsson VD Orust Sparbank, Ronny Svensson näringslivsutvecklare Orust kommun och Henrik Lindh kommundirektör Orust kommun.

Årets pristagare – Py Bäckman

Py Bäckman har alltid rört sig fritt mellan olika genrer och samarbeten. Allt från Raj Montana Band till visor, från Nordman till psalmer.

Texter som Gabriellas sång, Stad i ljus, Vandraren och psalmen Lilla liv har blivit en del av vår vardag.

Motivering:

”Py Bäckmans lyrik har inte enbart formats av svensk kultur utan även bidragit till att forma det poetiska landskapet. I ett gränsöverskridande skapande, som rör sig sömlöst mellan genrer, har hon under flera decennier utvecklat en röst som förenar det intima med det universella och det vardagliga med det existentiellt sublima.

Texterna kännetecknas av språklig lyhördhet, rytm, fonetik och en genomgående tematik kring livets fundamentala frågor som kärlek, frihet, tro och försoning. Den associativa och emotionella lyriken har en djup folklig förankring där balansen mellan enkelhet och komplexitet gör språket tilllgängligt men aldrig förenklat.

Genom att bryta mot traditionella strukturer och syntaxer, nyttja temporala konstruktioner samt arbeta med metaforer och morfologi har Py Bäckman skapat sitt eget unika uttryckssätt vilket gör henne till en värdig mottagare av Orusts stora Evert Taube-pris 2025.”

TIDIGARE PRISTAGARE:

2011 Ulf Lundell

2012 Eva Dahlgren

2013 Håkan Hellström

2014 Peter LeMarc

2015 Veronica Maggio

2016 Mauro Scocco

2017 Kenneth Gärdestad

2018 Bo Sundström

2019 Niklas Strömstedt

2020 Melissa Horn

2021 Tomas Andersson Wij

2022 Annika Norlin

2023 Jason Diakite

2024 Orup