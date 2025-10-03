På fredagseftermiddagen kom larm om en trafikolycka på länsväg 766 mellan Stora Klevedal och Lilla Klevedal på Orust. En person var i samband med olyckan fastklämd och ambulanshelikoptern lamades ut.

Larmet kom klockan 15.11.

Förare av en personbil har kört av vägen och hamnat på sidan i diket. Två personer uppges ha varit i fordonet.

En av personerna ska enligt initiala uppgifter vara fastklämd,men vaken och talbar. Den andra personen är ute ur bilen.

Räddningstjänsten, ambulans och polis larmades ut tillsammans med ambulanshelikoptern.

En stund senare kom en uppdatering från vår reporter på plats.

-Två personer är avförda till sjukhus för kontroll och vård. En personmed ambulanshelikopter och en med vanlig. Oklart skadeläge.

Vägen var avstängd under räddningsarbetet men öppnades igen för trafik vid klockan 16.

Foto: Rescue Photo