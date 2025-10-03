Med start måndag och nästan två veckor framåt kommer genomför Älvsborgs amfibieregemente (Amf 4) en krigsförbandsövning med officerare, anställda soldater, pliktad personal och reservofficerare. Övningen genomförs utanför vår kust.

Under perioden 6 oktober – 16 oktober genomför Älvsborgs amfibieregemente (Amf 4) en krigsförbandsövning med officerare, anställda soldater, pliktad personal och reservofficerare. Övningen genomförs längs med västkusten, från Göteborg till Strömstad.

En stor mängd båttrafik kommer förekomma inom bland annat inom område Hakefjorden. Övningar kommer också att genomföras på flertalet av öarna mellan Marstrand och Stenungsund.

Övning med närlys och lösskjutningar kan förekomma. Allt i syfte att öva hela krigsförband med all personal, i respektive huvuduppgifter.

I övningen deltar totalt cirka 1 000 personer och cirka 100 båtar och fartyg, samt fordon med landbaserad personal. Inga utländska förband deltar i denna övning.

Verksamheten kommer märkas främst i form av ökad båttrafik, då fartyg och båtar utgör förbandets huvudsakliga transportmedel.

– Det är därför viktigt att allmänheten känner till och följer de anvisningar som finns gällande exempelvis skjutfältsavlysningar och förtöjning av båtar, säger Försvarsmakten.

Detaljerad information om detta återfinns på forsvarsmakten.se under sidorna ”Amf 4 skjutfält och avlysningar” samt ”För båtfolk”.