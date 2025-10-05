En man hemmahörande på Orust och som saknar körkort har vid Uddevalla tingsrätt dömts efter att ha kört bil under påverkan av narkotika. Mannen blir också av med sin bil.
Det var i mitten av juli som mannen stoppades för kontroll när han körde bil i Uddevalla. Mannen saknar behörighet (körkort) och provsvar visade att mannen brukat narkotika och att detta fanns kvar i kroppen vid tillfället.
Mannen döms för grov olovlig körning, rattfylleri samt ringa narkotikabrott till 80 dagsböter á 50 kronor. Summa: 4 000 kronor.
Den bil som mannen körde togs i beslag vid tillfället och enligt domen från Uddevalla tingsrätt ska bilen förverkas.