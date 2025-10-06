Näst höstmörkret tränger sig allt mer på så kan det vara skönt att blicka framåt mot nästa sommar. Svanesundsfestivalen, som alltid arrangeras sista helgen i juli – ger under vinterhalvåret artistsläpp. I förra veckan kom nyheten att ”Dom första” kommer till festivalen.

Sedan tidigare är det klart att ”Drängarna”, som blivit någon form av självklarhet på festivalen – gör sin fjärde spelning i Svanesund sommaren 2026. Även Micke Syd & Tommy Ekman kommer tillbaka till festivalen. De spelade i Svanesund 2024 och många besökare har velat att de skulle bokas igen.

”Dom Första”

Ett band som legat högt på önskelistan bland besökarna inför nästa sommar har varit ”Dom första” och i förra veckan kom nyheten att de kommer till festivalen och spelar på fredagen.

”Dom första” har sedan 2021 tagit landet med storm på sociala medier och i folks hjärtan. Den egensinniga mixen av skönsjungen stämsång och catchiga refränger I låtar som ‘’Ikväll’’, ‘’Be för mig’’ , ‘’Värsta du vet’’, ‘’DEN JAG ÄR’’ och ”Lampan tänd för dig” de får alla att vilja sjunga med. Dessutom är nytt material på gång.

– Vår ambition att vara åldersöverskridande och ha bred reportrar med olika musikstilar, säger Niklas Jigberg, arrangör av Svanesundsfestivalen.

Årets festival besöktes av omkring 6 000 besökare.

-Vi har redan sålt 300 festivalpass och biljetter till nästa års festival, säger Niklas Jigberg.

Nattbuss

En nyhet för Svanesundsfestivalen 2026 är att man satt in nattbussar som tar besökarna hem. Bussarna går till både Henån och Stenungsund. biljetter till bussarna bokas via festivalens hemsida.

Festivalpass till early bird-pris

Redan nu kan du som är snabb köpa ett tredagars festivalpass för 649 kronor. Antalet festivalpass till kampanjpris är begränsade och finns att köpa via Tickster.

Svanesundsfestivalen arrangeras alltid sista helgen i juli.