Den här veckan genomför polisen en av sina nationella trafikveckor. Den här gången är fokus att upptäcka kriminell aktivitet i trafiken.

Förutom hastighets- och nykterhetskontroller arbetar polisen kontinuerligt med att upptäcka och stoppa andra typer av kriminell aktivitet som utspelar sig på svenska vägar. Vid fordonskontroller upptäcks ibland förberedelser till mycket allvarliga brott.



– Vägnätet kan spela en betydande roll i kriminellas brottsplaner. De behöver inte bara ta sig till och från brottsplatser utan i många fall också transportera vapen, ammunition, narkotika, stöldgods eller rentav efterlysta personer. Då behöver vi finnas där och sätta stopp, säger Ursula Edström, trafikstrateg vid polisen.



Den nationella trafikveckan med tema brott på väg pågår under vecka 41 i hela landet, men polisen arbetar naturligtvis med den här typen av brott även under resten av året.

– Under dessa insatsveckor kraftsamlar polisen för att upptäcka och förhindra brott som sker i eller i anslutning till vägtrafikmiljön, men arbetet pågår i allra högsta grad även under resten av året, som en del i det dagliga polisarbetet, berättar Ursula Edström.

Så här görs kontrollerna

Vid en trafikkontroll utförs vid behov utlänningskontroller och kontroller mot polisens datasystem. För att nå ett så bra resultat som möjligt samverkar polisen med både interna och ibland även externa experter. Givetvis kontrolleras också körkortsbehörigheter och nykterhet.

Om polisens trafikveckor

Varje år genomför polisen tio trafikveckor med olika fokus som hastighet, nykterhet, brott på väg och yrkestrafik som ett led i trafiksäkerhetsarbetet. Syftet är att uppnå målen i Nollvisionen, att ingen ska dö eller skadas allvarligt i trafikmiljön. Mellan den 6 och 12 oktober ligger fokus på brott på väg.