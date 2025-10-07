Simtaget, ett initiativ av Orust Sparbank har under sommaren 2025 resulterat i ett stort uppsving för simundervisningen på ön. Totalt har 317 barn och ungdomar deltagit i simskolor på åtta olika platser, med stöd av bankens sponsringsprogram som uppgick till över 79 000 kronor.

Syftet med Simtaget är att stärka simkunnigheten bland barn och unga, samt att stötta lokala föreningars viktiga arbete med sommarsimskolor.

– Vi hade åtta simskolegrupper och märkestagning varje vardag i tre veckor. Dessutom arrangerade vi Simborgarmärkets dag och en avslutning med korvgrillning och fikaförsäljning till förmån för simskolan, berättar Elisabet Malmeström Cederwall, simskoleansvarig i Hälleviksstrand.

Simborgarmärkets dag blev ett uppskattat inslag där bland annat 155 personer simmade 200 meter i Kungsviken och 126 i Hälleviksstrand.

– Vi delade ut gratis simborgarmärken till alla under 15 år som simmade 200 meter. Vi är så tacksamma för sponsringen från Orusts Sparbank. Hoppas vi ses nästa sommar igen, säger Malmeström Cederwall.

Simtaget är en del av Orusts Sparbanks arbete för trygghet, livskunskap och lokal utveckling. Målet är att ingen på Orust ska sakna möjligheten att lära sig simma.

– Simkunnighet räddar liv. Därför är det här ett av de viktigaste initiativ vi varit med och drivit, säger Mikael Gustafsson, vd Orusts Sparbank. Vi vill rikta ett varmt tack till alla föreningar, ledare, barn och föräldrar som varit en del av sommarens satsning.