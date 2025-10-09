Efter att entreprenören ABTK Maskin för en månad sedan gick i konkurs har arbetet på Stenungsöbron stått still. Nu är en ny entreprenör klar och arbetet startar igen.

Förutom underhåll av bron ska även ett så kallat suicidskydd komma på plats. Tidsplanen var från början att man skulle bli klara vid årsskiftet men redan innan entreprenörerna gick i konkurs låg man efter och arbetet beräknas nu vara klart i maj.

Direktupphandling

Avtalet med den tidigare entreprenören sades upp i samband med konkursen och Trafikverket gjorde då en så kallad direktupphandling där man träffar och frågar tre entreprenörer om de kan ta över. Direktupphandling får användas vid en konkurs eller om tidigare avtal med entreprenör sägs upp, detta för att inte tredje man ska drabbas när den här typen av arbeten står still.

Ny entreprenör på plats

Företaget Dab vann direktupphandlingen och är på plats sedan i måndags vid Stenungsöbron.

-Just nu städar man efter tidigare entreprenör så man så snart som möjligt kan påbörja arbetet igen, säger Max Arvidsson, projektledare på Trafikverket

