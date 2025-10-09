På onsdagskvällen kom larm om att en bostad ska ha blivit utsatt för skottlossning på Orust. Polisen har varit på plats med flera enheter – men gör en annan bedömning.

Det var strax efter klockan 23 som polis fick samtal om pågående skottlossning mot en bostad på Orust.

-Det är boende i området som larmar och säger att någon skjuter eller har skjutit mot ett hus, uppger Vakthavande befäl vid polisen.

Polisen åker till adressen och gör en kontroll samt hör vittnen.

-På plats hittar polisen ett krossat fönster och en sten. Man gör bedömning på plats att bostaden inte utsatts för någon skottlossning, berättar vakthavande befäl.

En anmälan gällande skadegörelse är skriven.

Foto: Arkivbild