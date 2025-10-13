På måndagskväll kom larm om en trafikolycka på länsväg 740 i höjd med Tegneby. En personbil ska ha voltat av vägen och ner i ett vattendrag. Polisen söker i området efter den eller de som färdats i bilen.

Larmet kom klockan 19:50. Olyckan ska ha skett i höjd med Tegnebytappen. Ingen uppges vara kvar i fordonet. Räddningstjänst och polis på plats.

Polisen söker i närområdet efter den eller se som färdats i bilen. Efter en stund får man tag på föraren, en man i 40-årsåldern som uppger att ha ska ha väjt för något. En anmälan gällande smitning från trafikolycksplats är skriven.

Räddningstjänsten kontrollerar så det inte är något läckage i vattendraget.