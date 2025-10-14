Under tisdagen har villaägare i Stenungsund fått telefonsamtal där någon utger sig från att ringa från Herberts Rör, en tidigare lokal VVS-firma. De vill boka en tid för slamsugning och spola ledningar. Bravida, som äger namnet Herberts Rör har inte något med dessa bluffsamtal att göra.

Det är inte första gången som namnet Herberts Rör används i telefonsamtal där man försöker boka tid för slamsugning och spola rören. Bravida köpte Herberts Rör 2019 och namnet avvecklades helt för ett år sedan.

I somras var det flera villaägare i Stenungsund som fick liknande samtal som uppgav att de ringde från Herberts Rör eller att man i samarbete med kommunen ska spola rören eller utföra slamsugning.

Då gick polisen ut med en varning.

– Det är inte förbjudet att erbjuda sina tjänster men att påstå att man har samarbete eller att det görs på uppdrag av kommunen kan handla om försök till bedrägeri. Detsamma gäller om man uppger sig ringa från ett företag man inte representerar.