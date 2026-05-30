Elever och ledare från STO-området prisas på Thordéndagen

Flera personer med koppling till STO-området uppmärksammas när Thordénstiftelsen idag delar ut årets stipendier på Bohusläns museum. Bland mottagarna finns två elever vid Nösnäsgymnasiet i Stenungsund, en ledare från Tjörns HK och Josefine Engblom, Club Active Ljungskile – som är uppvuxen på Tjörn.

Text: Mikael Berglund

Totalt delas 30 stipendier ut till ett sammanlagt värde av 805 000 kronor. Stipendierna går bland annat till gymnasieelever, unga idrottare, ledare, elitidrottare samt årets kultur- och miljöpristagare.

Nösnäselever får gymnasiestipendium

Från Nösnäsgymnasiet i Stenungsund får Tim Krevers och Ellen Häger ta emot Thordénstiftelsens gymnasiestipendium 2026.

Tim Krevers lyfts fram som en elev som tagit sig igenom stora utmaningar utan att ge upp. Efter en skoltid med hemmasittande och därefter studier på introduktionsprogrammet går han nu sista året på Teknikprogrammet med inriktning teknikvetenskap.

I motiveringen beskrivs hur han hittat både trygghet och vänner i skolan. Han har goda studieresultat och delar gärna med sig av sina kunskaper till klasskamrater. Han lyfts också fram för sitt bidrag till trivseln på skolan, bland annat genom att spela olika instrument vid skolavslutningar.

Ellen Häger uppmärksammas för mycket goda studieresultat och en stark utveckling under gymnasietiden. Hon har också fått mycket goda omdömen från sina APL-placeringar.

I motiveringen lyfts hennes civilkurage och sociala ansvar fram. Hon beskrivs som en elev som vågar stå upp för det som är rätt och som ser till att ingen lämnas ensam.

Ledare från Tjörns HK prisas

Även Tjörns Handbollsklubb finns med bland årets stipendiater. Mikael Rutgersson får ledarstipendium för sitt arbete med barn och unga inom föreningslivet.

Han uppmärksammas bland annat för att han sätter barnens behov i fokus och arbetar för att fler unga ska hitta till föreningsidrotten. I motiveringen nämns en lågtröskelträning och prova-på-verksamhet på fredagskvällar tillsammans med innebandy och badminton.

Syftet är att fånga upp barn och unga i årskurs fem till nio som ännu inte hittat till föreningslivet, så att fler får en meningsfull fritid. Han har också genomgått utbildning och arbetar tillsammans med RF-SISU förebyggande inom flicklagen för att motverka sexuella övergrepp och stärka ungdomar i att våga säga ifrån.

Josefine Engblom får ledarstipendie

Josefine Engblom får ledarstipendium för sitt engagemang i Club Active Ljungskile. Hon är uppvuxen på Tjörn och har även bott i Stenungsund.

För Josefine är rörelseglädje en stark drivkraft. I motiveringen lyfts hon fram som en viktig kraft bakom föreningens fungerande och populära barngymnastik.

Hon är mentor för föreningens barnledare och ger dem förutsättningar att leda barngrupperna på ett pedagogiskt och inspirerande sätt. Hon har också tagit initiativ till projekt där äldre och barn möts i gemensamma aktiviteter.

Stunderna beskrivs som möten som bygger broar mellan generationer, minskar ensamhet och sprider glädje för både stora och små. Josefine beskrivs som en eldsjäl som gör skillnad på riktigt – varje dag och för väldigt många.

Stort stipendieregn i Bohuslän

Thordéndagen samlar stipendiater från flera delar av Bohuslän. Förutom gymnasie- och ledarstipendier delas även idrottsstipendier, träningsstipendier samt kultur- och miljöstipendier ut.

Kulturstipendiet går i år till artisten Erik Segerstedt, som är uppvuxen på Bokenäset och gått musiklinjen på Uddevalla gymnasium.

Miljöstipendiet går till Lars-Olof Axelsson för hans långvariga arbete med att skapa mer liv i det kustnära vattnet i Byfjorden, bland annat genom konstgjorda rev, syresättning och andra åtgärder.