Grill och öppet hus när Bästkuststäd firade 10 år

Bästkuststäd i Stenungsund firade i år 10-år och på fredagen bjöd man in till öppet hus. Ett 100-tal personer kom förbi för att träffa personalen, samarbetspartners och ta del av både mat, fika och demonstrationer inom städ.

Text: Josefin Skäär

Företaget bjöd på fredagen in till jubileumsfirande. På plats fanns flera lokala samarbetspartners, samtidigt som besökarna fick en inblick i företagets olika tjänster – från hemstäd och flyttstäd till fönsterputs, golvvård, företagsstäd och solcellstvätt.

Firade tillsammans med kunder och samarbetspartners

Under öppet hus-dagen bjöds det bland annat på grill-lunch, fikabuffé och finkaffe. ICA Kvantum stod för grill-lunch, Tjörnbagarn för fikabuffé och Kaffegreven för kaffe. Den lokala kocken Mattias Nordevik fanns också på plats med tilltugg.

Besökarna kunde även träffa leverantörer och samarbetspartners. Bland annat visades fönsterputs med Reach and Wash, ett system som används för att nå höga fönster med rent vatten utan kemikalier. På företagets webbplats beskriver Bästkuststäd att systemet når upp till 22 meter.

Glädjeresan på plats

Under dagen fanns även Lasse Kronér på plats för att prata om Glädjeresan, tillsammans med Tommy Witedal, vice VD Bästkuststäd. Glädjeresan startades 1999 av Lasse Kronér och har genom åren samlat in stora belopp till välgörande ändamål. Sedan 2021 drivs initiativet vidare tillsammans med lokala företag i STO-området, där Bästkuststäd är en av aktörerna.

För Bästkuststäd är engagemanget i Glädjeresan en del av den lokala förankringen. Projektet handlar om att samla företag, privatpersoner och föreningsliv kring ett gemensamt mål – att göra skillnad lokalt i Stenungsund, Tjörn och Orust.

Från lokal städverksamhet till etablerat STO-företag

Bästkuststäd har vuxit fram som ett lokalt företag i STO-området. Bolaget bildades våren 2016 och har sitt säte i Stenungsund. Man tog då över Boa Vistas städverksamhet i STO-området, med samma trygga organisation och Lena Wikberg vid rodret.

Sedan dess har företaget byggt vidare med både privatkunder och företagskunder. I dag marknadsför sig Bästkuststäd som ett lokalt städföretag med fokus på service, kvalitet och teamkänsla. Företaget erbjuder städtjänster för både hem och företag och har sin verksamhet på Stenunge väg i Stenungsund.

För Bästkuststäd blev dagen ett sätt att både fira företagets första tio år och visa upp bredden i verksamheten för kunder, nyfikna besökare och samarbetspartners.