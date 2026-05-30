Misstänkt rattfylleri i Stora Höga

En man misstänks för rattfylleri efter en kontroll på länsväg 160 vid Stora Höga på fredagskvällen. Mannen blåste positivt i polisens sållningsinstrument och fick följa med för vidare provtagning.
Kontrollen gjordes vid klockan 21.35 på fredagen.
Polisen kontrollerade en bil på länsväg 160 vid Stora Höga. Vid kontrollen fick föraren, en man i 45-årsåldern, blåsa i polisens sållningsinstrument.
Testet gav positivt utslag och mannen togs därför med för bevisprovtagning.
En anmälan gällande rattfylleri är skriven.
Lokala nyheter på NYHETERsto.se är alltid utan betalvägg – tack vare våra lokala annonsörer.
Uppgifter bygger på kontrollerade källor. Vid pågående händelser är informationen initial och uppdateras löpande.
Vi strävar efter att vara på plats där det händer. Mindre språkfel kan förekomma i ett tidigt skede.Viss text kan vara AI-bearbetad, men alltid granskad av redaktionen.