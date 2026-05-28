Knallarna tillbaka efter ny överenskommelse

Knallarna kommer tillbaka till Stenungsund! Efter den tidigare kritiken mot den tillfälliga marknadsplatsen på C W Borgs väg har försäljarna och kommunen nu kommit överens om hur årets kommande månadsmarknader ska genomföras.

Text: Mikael Berglund

Redan på tisdag är marknaden tillbaka. Det nya avtalet gäller fram till november 2026 och marknaden kommer fortsatt att hållas på C W Borgs väg.

Ny dialog efter kritiken

Tidigare i maj berättade NYHETERsto att flera knallar valde att lämna Stenungsunds månadsmarknad i protest. Kritiken handlade bland annat om att den nya tillfälliga platsen upplevdes som svår att hitta, mindre attraktiv för handel och för långt från de naturliga rörelsestråken i centrum.

Flytten blev aktuell i samband med ombyggnationen av kommunhuset. Tidigare hölls marknaden mitt i centrum, bland annat utanför kommunhuset, längs bryggorna och vid Sandbergs plats. Under byggtiden har kommunen hänvisat torghandeln till C W Borgs väg.

Nu har parterna haft en ny dialog.

Heléne Silvander, knalle och driver Lerox Form och Förvaring

– Efter att vi beslutade oss för att säga tack och hej till Stenungsund tillsvidare och uppmärksamheten i NYHETERsto så har vi tillsammans med kommunen kommit överens om årets kommande marknader och hur det ska fungera, säger Heléne Silvander, knalle, samordnare för knallarna i Stenungsund och driver Lerox Form och Förvaring.

”Mer än bara handel”

Enligt Heléne Silvander har reaktionerna från Stenungsundsborna varit många efter beskedet att knallarna inte tänkte återvända.

– Så många har ringt och hört av sig på olika sätt. Vi förstår att många har handlat av oss sedan de var små. Det är inte bara en marknad och försäljning. För många är det en social samlingspunkt en gång i månaden, säger hon.

I den tidigare kritiken lyfte knallarna att marknaden tappat mycket av sin synlighet när den flyttades från centrum. Flera försäljare upplevde att färre besökare hittade till den nya platsen och att spontanbesöken från centrum försvann.

Kommer tillbaka på tisdag

Även om platsen på C W Borgs väg fortfarande inte beskrivs som optimal för handel väljer knallarna nu att återvända.

På egen hand har man också försökt hitta andra möjliga platser för framtiden, bland annat på Stenungstorg. Där har man dock ännu inte fått till någon dialog med centrumledningen.

Under tiden blir det alltså C W Borgs väg som gäller för Stenungsunds månadsmarknad.

Marknad första helgfria tisdagen

De kommande marknaderna planeras till första helgfria tisdagen varje månad. Det nya avtalet innebär att knallarna är tillbaka i Stenungsund under resten av årets marknadssäsong.

För många besökare betyder det att en välbekant tradition i Stenungsund fortsätter, även om platsen tillfälligt har förändrats.