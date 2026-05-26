Lasse Nilsson ny ordförande för Visit Västkusten

Visit Västkusten har valt en ny styrelse och samtidigt utsett Lasse Nilsson till ny ordförande. Med lång erfarenhet från besöksnäringen och destinationsutveckling ska han nu vara med och fortsätta utveckla västkusten som destination för både besökare, företag och boende.

Text: Mikael Berglund

Vid årets förenings- och bolagsstämma valdes den nya styrelsen för Visit Västkusten.

Lasse Nilsson har tidigare arbetat med verksamheter kopplade till bland annat Marstrand, Mollösund och Thorskogs Slott och beskrivs som en profil med bred erfarenhet inom turism och platsutveckling.

Samtidigt valdes Lena Nykvist in som ny ledamot medan Sanna Hermansson, Josef Lind och Johnie Berntsson omvaldes till styrelsen.

David Ahlborg, Janne Bark och Caroline Granlund fortsätter också sitt arbete i styrelsen.

Visit Västkusten uppger att fokus framåt ligger på att fortsätta utveckla besöksnäringen, stärka samarbeten och arbeta vidare med hållbar platsutveckling längs västkusten.