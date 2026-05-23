Stor vattenläcka i Stenungsund – Kommunen: Var sparsamma

Stora delar av Ödsmål, Stenungsund drabbades under lördagskvällen av problem med vattenförsörjningen. Nu uppmanas boende boende med kommunalt vatten i hela kommunen att vara sparsamma.
Det var vid 21-tiden det började komma rapporter från boende i främst Ödsmål att de var utan vatten i kranen.
Senare publicerade kommunen ett meddelande på sin hemsida där man uppmanar boende med kommunalt vatten i hela Stenungsund att vara sparsamma.
-Till boende i Ödsmål: tappa upp vatten ni som fortfarande har tryck i kranarna, skriver kommunen på sin hemsida.
Felsökning pågår.
Det är oklart hur stor område som berörs av vattenläckan och när den kan vara åtgärdad.
I nuläget kommer inga vattentankar att placeras ut.
Uppgifter bygger på kontrollerade källor. Vid pågående händelser är informationen initial och uppdateras löpande.
Vi strävar efter att vara på plats där det händer. Mindre språkfel kan förekomma i ett tidigt skede.Viss text kan vara AI-bearbetad, men alltid granskad av redaktionen.