Stor vattenläcka i Stenungsund – Kommunen: Var sparsamma

Stora delar av Ödsmål, Stenungsund drabbades under lördagskvällen av problem med vattenförsörjningen. Nu uppmanas boende boende med kommunalt vatten i hela kommunen att vara sparsamma.

Det var vid 21-tiden det började komma rapporter från boende i främst Ödsmål att de var utan vatten i kranen.

Senare publicerade kommunen ett meddelande på sin hemsida där man uppmanar boende med kommunalt vatten i hela Stenungsund att vara sparsamma.

-Till boende i Ödsmål: tappa upp vatten ni som fortfarande har tryck i kranarna, skriver kommunen på sin hemsida.

Felsökning pågår.

Det är oklart hur stor område som berörs av vattenläckan och när den kan vara åtgärdad.

I nuläget kommer inga vattentankar att placeras ut.