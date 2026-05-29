Hund dog efter attack vid Stenunge Strand

En mindre hund dog efter att ha blivit biten av en annan hund vid Stenunge Strand på fredagseftermiddagen. Polisen var på plats och en anmälan är upprättad.

Det var vid klockan 13.35 på fredagen som polisen fick vetskap om händelsen, som ska ha inträffat vid Stenunge Strand.

En hundägare ska ha varit ute med två mindre hundar när en annan hund gick till attack.

Enligt målsägandes uppgifter ska två större hundar ha funnits vid en bänk i området. En av hundarna ska då ha gett sig på den mindre hunden. Hunden skadades så allvarligt att den, enligt uppgift från ägaren, avled på väg till veterinären.

– Vi får samtal om händelsen när målsägande är på väg till djursjukhuset eller är på plats, säger Jens Andersson, polisens presstalesperson.

Polisanmälan upprättas

Polis sökte i området efter personen och den hund som ska ha attackerat, men utan resultat.

Anmälan gällande brott mot lagen om tillsyn på hundar och katter samt skadegörelse är skriven.