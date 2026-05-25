Trafikolycka på Tjörnbron skapade köer

En trafikolycka inträffade under måndagsmorgonen på Tjörnbron i riktning mot Stenungsund, vilket skapade längre köer än vanligt i rusningstrafiken.
Olyckan inträffade vid klockan 06.50.
Det handlar om en påkörning bakifrån vid den första bropelaren från öarna. Enligt de första uppgifterna ska ingen person ha kommit till skada.
Olyckan orsakade köer från öarna mot Stenungsund och trafiken påverkas fortsatt under morgonen. Bärgare är beställd och framkomligheten är begränsad på platsen.
Vid klockan 07:20 är bärgare klara på platsen och trafiken flyter åter över broarna.
