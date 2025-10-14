I förra veckan togs det första spadtaget för det nya trygghetsboendet KHF BOrust i Henån. Boendet kommer att bestå av 46 lägenheter för personer 65 år och äldre, med planerad inflyttning våren 2027.

Projektet är ett samarbete mellan Orust kommun och Riksbyggen.

Det första spadtaget togs av blivande boende tillsammans med Catharina Bråkenhielm, kommunstyrelsens ordförande i Orust kommun, och Martin Linsten, marknadsområdeschef på Riksbyggen Bostad region Bohus-Vänern.

– Det känns fantastiskt att detta efterlängtade projekt äntligen ska bli verklighet. Med det centrala läget i Henån skapar vi något alldeles speciellt för våra äldre invånare, säger Catharina Bråkenhielm, kommunstyrelsens ordförande i Orust kommun.

– Det är riktigt kul och viktigt att vi nu kan ta första spadtaget för trygghetslägenheterna här i Henån. Vi ser vikten och behovet av att få till denna typ av boende där det centrala förutom bra lägenheter är att umgås, skapa glädje och gemenskap säger Martin Linsten, marknadsområdeschef på Riksbyggen i Bohus-Vänern.

Stort intresse för trygghetsboende med fokus på gemenskap

Trygghetsboendet KHF BOrust uppförs som en kooperativ hyresrättsförening utan insats, där de boende blir medlemmar och har möjlighet att påverka genom föreningens årsstämma. Boendet vänder sig till personer 65 år eller äldre och ligger centralt i Henån med närhet till affärer, vårdcentral, apotek, kommunikationer och det nyinvigda promenadstråket längs ån.

De ljusa lägenheterna är tillgänglighetsanpassade och varierar från tvåor på 46 kvm till treor på 70 kvm, samtliga med öppen planlösning och balkong eller uteplats i markplan. Redan idag finns ett mycket stort intresse

En referensgrupp med blivande boende har varit delaktig i utformningen av trygghetsboendet för att skapa ett hus som verkligen möter framtida behovEn gemensam lokal med kök och en trivsam uteplats mot ån kommer att ge goda möjligheter till gemenskap och sociala aktiviteter.

Nadja Stahlin och Arne Svensson, blivande boende i KHF BOrust var med på spadtaget.

-Jag har länge tänkt att det ska vara enkelt att bli äldre, och här känns det som att allt finns för att göra det möjligt – trygghet, närhet och gemenskap. Läget är perfekt, allt finns runt hörnet. Jag kan promenera till caféet, biblioteket och mataffären. Det känns som en riktigt bra plats att bo på, säger Nadja.

Arne Svensson och fru bor idag i en villa strax utanför Henån.

– Med huset och trädgården vi har i dag är det mycket att sköta och underhålla, och vi vill gärna planera för ett framtida boende där man slipper mycket av detta. Det underlättar på äldre dar. När det här projektet dök upp kände vi att det är ett bra alternativ för vårt framtida boende, säger Arne Svensson, som köar för boende i trygghetsboendet i Henån.

Foto: Riksbyggen/Pressbilder