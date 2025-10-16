En man i 55-årsåldern från Orust står vid Uddevalla tingsrätt åtalad för ofredande och vapenbrott.

Enligt åtalet ska mannen i december ha skickat ett ett stort antal meddelanden till en kvinna samt ringt henne från dolt nummer.

I januari ska mannen, enligt åtalet även ha lämnat ett handskrivet brev på vindrutan till kvinnans bil, trots att hon gjort tydligt att hon inte vill ha någon kontakt med honom.

Mannen vidgår i förhör händelseförloppet, men förnekar brott.

Vapenbrott

Mannen ska i sitt hem innehaft en signalpistol utan tillstånd. Mannen, som förnekar brott åtalas nu för vapenbrott.