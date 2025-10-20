På söndagen stannade och kontrollerade polisen en bil och dess förare på länsväg 160 i Henån. Bakom ratten satt en man som saknar körkort och han visade dessutom tecken på bruk av narkotika.
Det var på söndagseftermiddagen vid klockan 15:40 som polisen valde att stanna och kontrollera en bil och dess förare på länsväg 160 i Henån.
Föraren, en man i 40-årsåldern saknar behörighet (körkort) och visade dessutom på bruk av narkotika.
En anmälan gällande grov olovlig körning, misstänkt narkotikabrott eget bruk samt drograttfylleri är skriven.