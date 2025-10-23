Orust Innebandyklubb får stöd med 173 000 kronor från Arvsfonden. Pengar som ska gå till ombyggnation av sarg för spontanspel, träning och match utomhus.

Det var på torsdagen som Arvsfonden meddelade att man beviljat 173 000 kronor till Orust Innebandyklubb.

Syftet med projektet är att erbjuda både innebandyträning, matcher och spontanspel utomhus för barn och ungdomar. Genom byggnation av en fast, väderbeständig sarg runt utomhusplanen kan föreningen bedriva organiserad träning och skapa möjlighet till spontanidrott för barn och unga.

Orust Innebandyklubb startade 1998 och har idag omkring 190 medlemmar.

FAKTA:

Arv som utvecklar Sverige – Allmänna arvsfonden är hela Sveriges arvsfond som gör så att bra idéer kan förvandlas till en bättre verklighet för barn, ungdomar, äldre och personer med funktionsnedsättning. Varje år får hundratals projekt över hela landet stöd ur fonden. År 2024 fördelades 956 miljoner kronor, den högsta utdelningen i Arvsfondens historia. Över 10 000 projekt har fått pengar ur fonden sedan 1970. En nyhet är att maxbeloppet för lokalstöd har höjts.