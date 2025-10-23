I samband med ett arbete på Tjörn tog en man sin tidigare arbetsgivares kontokort från en traktor och använde det sedan privat. Mannen åtalas nu för egenmäktigt förfarande och bedrägeri.

Mannen som är i 25-årsåldern var anställd hos ett företag på Orust. I samband med ett arbete på Tjörn i mitten av december 2024 så ska mannen, enligt åtalet – ha tagit sin tidigare arbetsgivares kontokort ur en traktor och sedan använt detta för privata inköp.

Listan på köp, som lämnades in till Uddevalla tingsrätt innehåller flera inköp/tankningar på bensinmackar i Bohuslän, men även privata inköp i olika butiker och restauranger. Största inköpet gjordes på Elgiganten i Uddevalla. på 2 379 kronor.

Totalt uppgick konsumtionen under en vecka till 7 721 kronor, innan det hela uppdagades. Den tidigare arbetsgivaren yrkar på att mannen ska betal tillbaka summan plus 1 000 kronor för tid med händelsen så som polisanmälan och uträkning.

Den åtalade mannen har i förhör erkänt brott.