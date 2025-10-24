På fredagen släppte Svanesundsfestivalen en ny bokning inför nästa sommars festival. Det är EPA dunkens fader Ringnes Ronny som gör Drängarna, Syd & Ekman och Dom första sällskap på festivalen.

Sedan tidigare är det klart att ”Drängarna”, som blivit någon form av självklarhet på festivalen – gör sin fjärde spelning i Svanesund sommaren 2026. Även Micke Syd & Tommy Ekman kommer tillbaka till festivalen och i början av oktober presenterades bokningen ”Dom första” till Svanesundsfestivalen.

Ringnes Ronny

Danspunk-kungen Ringnes-Ronny med en miljard streams och en show ger han sig ut på turné i sommar för att skapa chockvågor genom Sverige. Nya hits som ”Freaky” och ”5 shots” framförs tillsammans med gamla klassiker som ”Valhalla” och ”Polisen”.

– Vår ambition att vara åldersöverskridande och ha bred reportrar med olika musikstilar, säger Niklas Jigberg, arrangör av Svanesundsfestivalen.

Årets festival besöktes av omkring 6 000 besökare.

-Vi har redan sålt över 300 festivalpass och biljetter till nästa års festival, säger Niklas Jigberg.

Nattbuss

En nyhet för Svanesundsfestivalen 2026 är att man satt in nattbussar som tar besökarna hem. Bussarna går till både Henån och Stenungsund. biljetter till bussarna bokas via festivalens hemsida.

Festivalpass till early bird-pris

Redan nu kan du som är snabb köpa ett tredagars festivalpass för 649 kronor. Antalet festivalpass till kampanjpris är begränsade och finns att köpa via Tickster.

Svanesundsfestivalen arrangeras alltid sista helgen i juli.