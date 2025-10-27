En lördagskväll i oktober 2024 skulle polisen kontrollera ett fordon och dess förare i Skärhamn. Föraren, som saknar körkort var inte samarbetsvillig utan tryckte på gasen istället och ett efterföljande inleddes – som slutade in i en lastbil. En man i 20-årsåldern döms nu till fängelse för grov vårdslöshet i trafik och olovlig körning.

Det var den 19 oktober klockan 22:32 som polisen ville stanna och kontrollera ett fordon och dess förare i centrala Skärhamn. Föraren valde dock att sätta gasen i botten och ett efterföljande tog vid.

-Vid Kroksdalsvägen/Lönneberget körde föraren av bilen in i en lastbil och lämnade sedan till fots, berättade Morten Gunneng, Vakthavande Befäl vid Polisen Region Väst till NYHETERsto vid händelsen.

En man i 20-årsåldern döms nu för grov vårdslöshet i trafik, olovlig körning samt smitning från trafikolycksplats

Mannen som körde bilen saknar behörighet (körkort) och åklagaren beskrev rubriceringen grov olovlig körning enligt följande:

”Mannen har framfört personbil och i väsentlig mån brustit i den omsorg och varsamhet som till förekommande av olycka betingats av omständigheterna. Detta har han gjort genom att han kört i för hög hastighet i tätbebyggt område med dolda kurvor och backkrön och på andra vägar, genomfört farliga omkörningar av andra fordon, vid flera tillfällen kört i motsatt färdriktning, och slutligen orsakat en trafikolycka genom att ha kolliderat med en stillastående lastbil. Under hela färden har personbilen som mannens framfört varit efterföljd av en polisbil som försökt att få stopp på mannen genom stoppsignal.”

Övervakningsfilm och DNA

Mannen har under förhandling erkänt vårdslöshet i trafik, olovlig körning och smitning från trafikolycksplats men bestritt att vårdslösheten i trafik är att rubricera som grovt brott vilket åklagaren angett.

Under förhandling i tingsrätten använde sig åklagaren av vittnen, övervakningsfilm från en obemannad butik samt platsen där mannen ska ha kört in i en lastbil samt analys av DNA från airbag som utlöstes i samband med olyckan.

Fängelse

Mannen döms av Uddevalla tingsrätt till fängelse i två månader. Mannen sak även betala ett skadestånd till ett försäkringsbolag på 91 147 kronor .

Domen kan överklagas.