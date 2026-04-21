Brand i sommarstuga – Rökdykare slog ner lågorna

På tisdagskvällen larmades räddningstjänsten på Orust om brand i en sommarstuga i Nösund.
Larmet kom klockan 22:06.
-Det ska vara någon form av brand i en källare till en sommarstuga, uppger SOS Alarm Händelseinformation.
Räddningstjänst från Ellös larmades först ut och förstärktes vid 22.19 med enheter från Svanesund.
Rökdykare skickades in och lyckades slå ner lågorna.
Vid 22.50 var räddningstjänsten fortfarande kvar på platsen för efterarbete.
– Nu går vi igenom byggnaden med värmekamera för att se så det inte är brand i konstruktionen, uppger ledningscentralen.
Ägarna befann sig i sommarstugan vid tillfället men ingen person skadades. Ingen ambulans behövde larmas.
