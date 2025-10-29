Imorgon, Torsdag är det dags för årets seniormässa på Orust. Den här gången i Henåns skola mellan klockan 10-15. Årets tema är ”Ett liv i balans”.

På plats finns representanter från bland annat olika föreningar, polisen, räddningstjänsten, Capio och Hushållssällskapet.

-Omkring 50 utställare har bokat bord på årets mässa och över 300 personer besökte mässan förra året, skriver kommunen på sin hemsida.

Ett liv i balans

Årets tema är ”Ett liv i balans” och som besökare kommer man att få ta del av en mängd utställare, föreläsningar, underhållning och social samvaro.

Föreläsningar:

Cecilia Corin från Hushållssällskapet föreläser om Matglädje! Inspirerande måltider och bra matval kan bidra till vitalitet och livsglädje. Man får också information om lättanvända appar MatGlad 2.0 och MatFröjd samt Mat-Musik-Minnen som är under utveckling. Det bjuds på enkla mat- och mellanmålstips samt provsmakning.

Polisen föreläser om bedrägerier och bjuder in till samtal.

PROGRAM

10:00 Invigning av kommunalråd Catharina Bråkenhielm

10:10 Cirkusexpressen uppträder

10.30 Prova på hjärngympa

Britt Johansson guidar i FINGER-modellen som bidrar till hjärnhälsa

11:00 Hushållningssällskapet – inspirerande måltider som ger livsglädje! Du får även information om lättanvända appar & provsmakning

12.30 Kommunpolisen talar om bedrägerier-så kan du skydda dig!

13.15 Föreläsning för balans i livet med Peter Wallin från Capio VC Orust

14:15 Ny chans att prova på Hjärngympa

14.40 Musik med Mollösundsskören

15.00 Mässan stänger

Mässan arrangeras av Orust kommun, Västra Götalandsregionen och i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan.