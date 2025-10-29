Under morgonen har Bohusbanan drabbats av spårfel i Stora Höga. Detta påverkar tågen på sträckan Göteborg – Stenungsund – Uddevalla.

Västtrafik meddelar att flera avgångar är inställda och ersätts med buss.

Under eftermiddagen var det fortsatta problem i tågtrafiken på sträckan. Bland annat med signalfel på plankorsningen vid Nösnäs som blinkade rött, men det kommer inga tåg.

I nuläget finns ingen information när felet kan vara åtgärdat och tågen åter går enligt tidtabell.

För mer information om ersättningstrafik finns på Västtrafiks hemsida och i appen.