På tisdagseftermiddagen larmades Sjöräddningssällskapet Käringön och helikoptern till Svarteskären på Orust västra sida. En snipa med maskinhaveri slog mot berget.

Det var strax före klockan 16 som JRCC, Sjö- och flygräddningscentralen tog emot ett larm från en person som befann sig ombord på en 6,7 meter lång snipa som använts för hummerfiske och som slog mot klipporna vid Svarteskären, mellan Käringön och Edshultshall.

Sjöräddningssällskapet Käringön tillsammans med SAR (Search and Rescue) larmades ut.

Det ska bara befann sig en person ombord på hummerbåten som har drabbats av maskinhaveri.

Befinner sig på en klippa

När Sjöräddningsbåt Sten A Olsson från Käringön kommer till platsen befinner sig personen som larmat på en klippa och man gör bedömningen att det är säkrast att helikoptern tar personen. Helikoptern var på plats vid klockan 16:20.

Båten står på grund

Haveristen, som vinschades upp med helikopter är hemmahörande i området. Inga personskador men båten står hårt på grund och man ingen möjlighet att dra loss den.

JRCC, Sjö- och flygledningscentralen informeras om läget och är beredda om fler larmar om båten där den står i väntan på att dras loss.