Orust kommun har i samarbete med Statens konstråd och konstnären Ruben Wätte påbörjat montering och installation av Semaforen placerad vid ån i Henån men det bilvrak som placerats i konstverket – ska bort.

Den senaste veckan har Orust kommun figurerat mycket i både lokal- och riksmedia med rapporter om konstverket ”Semaforen”. Ett konstverk format av konstnären Ruben Wätte i samarbete med ungdomar på ön.

I mitten av konstverket fanns plötsligt en skrotad Volvo 240 under den stora träram, vilket skapat en folkstorm i sociala medier.

Något annat som fått kritik är prislappen. Totalt kommer konstverket att kosta 800 000 kronor, varav 600 000 är bidrag från Statens konstråd.

Bilvraket ”skrotas” – ska bort från konstverket

-På det sätt som konstverket utvecklats senaste veckan avviker det från det förslag som Statens konstråd och Orust kommun kommit överens med konstnären om. Avvikelserna har inte godkänts av kommunen, skriver kommunen på sin hemsida.

Orust kommun har på grund av miljöskäl beslutat att föra bort bilvraket från sin plats. Det kommer att ske i början av nästa vecka.

Tillsammans med konstnären och Statens konstråd planerar Orust kommun att slutföra projektet enligt avtal och ursprunglig tänkt gestaltning.

Verket beräknas att färdigställas under senhösten/vintern 2025-26.

Om Semaforen i Henån

Mitt på en oväntad plats – en bensinmacksparkering i Henån på Orust – har ett unikt konstverk vuxit fram. Semaforen i Henån, skapad av konstnären Ruben Wätte i nära samarbete med ortens ungdomar, är mer än bara en skulptur. Det är en levande mötesplats som speglar både EPA-kulturen, den maritima miljön och ungas behov av fria rum.

Bild: NYHETERsto/Statens Konstråd