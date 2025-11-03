På måndagsförmiddagen genomförde polisen en trafikkontroll med fokus på nykterhet i centrala Henån. Ett 40-tal förare fick blås i polisens sållningsinstrument för alkohol.
Det var vid klockan 09:50 som polisen upprättade en trafikkontroll med fokus på nykterhet i centrala Henån.
Samtliga förare nyktra
-Under den dryga timme som polisen var på plats var det ett 40-tal förare som fick blås i sållningsinstrumentet och samtliga var nyktra och fick åka vidare, säger Herman Engelström, Stationsbefäl vid Polisen Södra Fyrbodal.