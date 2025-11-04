I början av september inträffade en olycka vid rondellen i centrala Henån. En äldre kvinna som går över vägen vid ett övergångställe blir påkörd av ett fordon som var registrerad som A-traktor. En ung förare åtalas nu för olovlig körning, vårdslöshet i trafik och vållande till kroppskada.

Räddningstjänst, ambulans och polis larmades ut till olyckan, som NYHETERsto tidigare rapporterat om. Initialt larmades till en början även ambulanshelikoptern.

Kvinnan, som är i 90-årsåldern går över vägen med sin rullatorn när hon blir påkörd. I samband med olyckan får hon byxorna klämda under fordonet, men var efter händelsen vaken och talbar.

Det var mycket folk i samhället som skyndade till platsen. Många i närheten kom till platsen efter att ha fått avisering i 112-appen. På plats fanns även personer som arbetar inom vården.

När föraren i panik försökte backa för att få loss byxorna under fordonet hindras föraren av allmänheten som istället med gemensamma krafter lyfter upp fordonet.

Kvinnan fördes med ambulans till sjukhus för kontroll och vård. Enligt åtalet ska kvinna ha fått nyckelbensbrott med lindrig dislocering, högersidiga bäckenbensbrott och underhudsblödning över det högra underbenet.

Fordonet som var inblandad i olyckan var registrerad som A-traktor. Efter händelsen togs fordonet i beslag för en teknisk undersökning. Polisen har även mätt upp hastigheten på fordonet och i samband med detta har man kommit fram till att fordonet klassa som bil och inte A-traktor.

Åtalas misstänkt för flera brott

På tisdagen lämnades åtal in till Uddevalla tingsrätt. Föraren av fordonet är en minderårig men straffmyndig kille som nu åtalas för olovlig körning, vårdslöshet i trafik och vållande till kroppskada.

När det gäller vårdslöshet i trafik skriver åklagaren i stämningsansökan att den unga föraren ”orsakade trafikolyckan genom att ha brustit allvarligt i den omsorg och varsamhet som med hänsyn till omständigheterna krävts för att minska riskerna för en trafikolycka. Detta genom att inte på korrekt sätt iaktta väjningsplikt eller anpassa hastighet samt genom att framföra ett fordon för vilket han inte haft behörighet och med kännedom om att fordonet var svårt att bromsa då motorn stängs av, vilket

skett tidigare.”

Det finns även vittnen till händelsen som kommer höras i samband med huvudförhandling i tingsrätten.