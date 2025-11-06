I början av sommaren utsattes en och samma villa för fyra brandattentat på Käringön. På fredagen kom domen mot fyra unga personer för grov mordbrand, förberedelse till grov mordbrand samt medhjälp till grov mordbrand. Samtliga döms till fängelse mellan 2-3 år vardera.

En och samma villa på Käringön utsattes för brandattentat i början av juni.

Bakgrunden till gärningarna tros vara en rättsprocess i Dubai där man flera anhöriga i Sverige utsatts för liknande attentat för att skrämmas till tystnad.

Första händelsen inträffade den 9 juni. Två unga män greps när de kom med färjan från ön. Färjepersonal hade reagerat på de unga som åkte färjan två gånger samma dag. Först en gång på förmiddagen – i samband med deras besök på ön brann det på altan och vägg till villan. Branden kunde släckas och de båda åkte sedan över till ön igen för ett nytt försök. Vid färjeläget Tuvesvik kunde de båda gripas av polis när de på eftermiddagen kom tillbaka.

En vecka senare var det dags igen. En ung kvinna kunde gripas efter att det brunnit på tre stället på villan. I samband med att kvinnan greps ska hon ha varit aggressiv och skrikit att det det spelar ingen roll om hon grips, det kommer bara skicka andra, eller liknande. Det har vittnen uppgett för NYHETERsto.

I kvinnans mobiltelefon finns filmsekvenser på de bränder hon misstänks ha anlagt samt en uppgörelse om betalning på 30 000 – 35 000 kronor.

Efter dessa brandattentat var det stor polisnärvaro på både ön och vid färjeläget vid Tuvesvik då man fruktade fler attentat.

I juli greps och häktades en fjärde person misstänkt för delaktighet i den första branden, något NYHETERsto var först att berätta om.

Fängelsestraff

Samtliga misstänkta är i 20-årsåldern och är skrivna i Göteborgsområdet. De döms nu för grov mordbrand, förberedelse till grov mordbrand samt medhjälp till grov mordbrand.

Samtliga döms till fängelse mellan 2-3 år vardera. Domen kan överklagas fram till 27 november.