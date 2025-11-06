När skymningen kommer tänds marschaller som lyser upp i höstmörkret och ger det där lilla extra för att det ska bli en riktigt stämningsfull julmarknad. En av årets nyheter på den populära julmarknaden på Sundsby Säteri är att man redan på fredagskvällen har julmarknad.

Snart drar årets julmarknader igång runt om i STO-området och först ut, redan nästa helg är julmarknaden på Sundsby Säteri.

Tidigare år har marknaden arrangerats lördag och söndag, men nytt för i år är att man har marknad på fredagskvällen istället för på söndagen.

När mörkret lagt sig lyser marschaller och annan belysning upp och skapar den där stämningsfulla känslan man vill ha på en julmarknad. Säteriet och parken förvandlas till en glittrande julupplevelse för hela familjen med sprakande eldar, tända lyktor och extra julstämning i parken.

-I historisk miljö väntar lokala hantverkare, juliga godsaker och en varm, inbjudande atmosfär. Här hittar du allt som hör julen till – både ute i den mysiga parken och inne i lokalerna.

Begränsat med parkeringsplatser

-Ta gärna gratis buss till och från julmarknaden. Bussen kör från Kållekärr busstation och Myggenäs korsväg varje kvart båda dagarna. Fredag från kl 15.45 och lördag från kl 10.45. Sista bussen går från Sundsby kl 20.15 på fredag och kl 16.15 på lördag.

Julmarknad – Sundsby Säteri

Fredag 14 november kl 16-20

Lördag 15 november kl 11-16