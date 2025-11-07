En man i 70-årsåldern som arrenderade en restaurang på Tjörn fick sitt alkoholtillstånd indraget. Trots det fortsatte man servera alkohol. Nu åtalas mannen vid Uddevalla tingsrätt för olovlig försäljning av alkohol samt olovligt innehav av alkohol.

Lagen om alkoholförsäljning är sträng och dras in te x om man har skatteskulder. Det var det som gjorde att socialnämnden på Tjörn sommaren 2023 drog in tillståndet, mitt under högsäsongen.

Krögaren som arrenderade restaurangen fortsatte dock att servera alkohol och någon vecka senare slog polisen till och beslagtog all alkohol. Vid tillslaget tog polisen 206 liter starköl, cirka 56 liter vin, cirka 22

liter cider, cirka 12 liter sprit och cirka 11 liter folköl, som är alkoholdryck som enligt krögaren var i syfte sälja.

På fredagen lämnades åtal in till Uddevalla tingsrätt gällande olovlig försäljning av alkohol samt olovligt innehav av alkohol.

Den åtalade mannen har i förhör förnekat brott.

Till sin bevisning i rätten kommer man bland annat höra kommunens tillståndshandläggare samt vittnen till att den som arrenderade restaurangen var medveten om att tillståndet var indraget.