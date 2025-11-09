På söndagseftermiddagen inträffade en trafikolycka på länsväg 169 i höjd med Svanviks industriområde.

Larmet om olyckan kom vid klockan 17:30. Två fordon, en bil och en A-traktor har kolliderat på länsväg 169 på Tjörn.

-Det handlar om en påkörning bakifrån och ett av fordonen har hamnat i diket, berättar räddningsledare på plats.

Räddningstjänst och ambulans larmades ut.

Ambulanspersonal kollade till inblandade men ingen behövde åka med för akutvård.

Olyckan inträffade vid en busshållplats och det gjorde att trafiken inte påverkades nämnvärt då räddningsfordon kunde stå på bussfickan.

Redan vid klockan 18 kunde räddningstjänsten lämna.