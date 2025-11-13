På torsdagskvällen drabbades delar av Tjörn av ett nytt strömavbrott. Den här gången är det omkring 215 abonnenter som berörs.

Det var vid klockan 18:30 som strömmen försvann för omkring 215 abonnenter på Tjörn. Felsökning och omkoppling sker.

Ellevio har en preliminär tid satt till klockan 21:30 (ny tid) så samtliga abonnenter bör ha fått sin ström tillbaka. Vad som orsakat strömavbrottet är ännu oklart.

De senaste dagarna har Tjörn drabbats av flera strömavbrott. På onsdagskvällen var omkring 3 000 abonnenter utan ström under ungefär en timma.

Området där omkring 215 abonnenter är utan ström. Karta: Ellevio

Texten uppdateras