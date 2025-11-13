På torsdagsmorgonen inträffade en trafikolycka på länsväg 160 utanför Henån. Förare till en personbil överraskades av vilt och väjde. I samband med detta sker en kollision.

Det var vid klockan 06 som olyckan inträffade på länsväg 160, söder om Henån i höjd med Museröd.

-Förare till en personbil väjde för ett rådjur och blir då påkörd bakifrån, säger Herman Egelström, stationsbefäl vid Polisen Södra Fyrbodal.

Inga personskador.

-Ingen misstanke om brott och inblandade löste situationen själva på plats, säger Herman Egelström.