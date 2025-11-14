När skymningen knackade på var det dags att öppna upp och hälsa besökarna välkomna till årets första julmarknad i STO-området på Sundsby Säteri – och det var också premiär för julmarknad kvällstid.

Granar, marschaller och ljusslingor lyste upp säteriet och deras utställare när Sundsby Säteri för första gången bjöd in till julmarknad kvällstid.

Tidigare år har marknaden arrangerats lördag och söndag, men nytt för i år är att man har marknad på fredagskvällen istället för på söndagen.

– Vi vill ge besökarna en chans att uppleva Sundsby i ett nytt ljus, bokstavligen. Kvällsöppet skapar en särskild magi och julstämning i säteriets historiska miljö, säger Erik Larsson, intendent.

När mörkret lagt sig lyste marschaller, granar och ljusslingor upp Säteriet och dess park. Detta skapade den där stämningsfulla känslan man vill ha på en julmarknad.

Säteriet och dess park förvandlas till en glittrande julupplevelse för hela familjen med sprakande eldar, tända lyktor och extra julstämning i parken.

River, 4 träffade tomten och berättade att han önskar sig en röd leksak.

I parken och i de gamla byggnaderna kunde besökaren ta del av lokala aktörer med hantverk i ull, skinn, stickat, tovat och stickat. Där finns julpynt och naturligtvis julens alla godsaker. De yngre besökarna kan hälsa på tomten och åka häst och vagn. Man kunde också skapa eget julpynt eller julkort i ett särskilt pysselrum.

För den som var sugen på något gott erbjöd Margaretas kök och skafferi på både något värmande och mättande.

Julmarknad imorgon lördag

Julmarknaden har öppet även imorgon lördag 11-16

Begränsat med parkeringsplatser – Ta gärna gratis buss till och från julmarknaden. Bussen kör från Kållekärr busstation och Myggenäs korsväg varje kvart. Lördag från kl 10.45. Sista bussen går från Sundsby kl 16.15 på lördag.

BILDEXTRA