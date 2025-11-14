En man i 50-årsåldern åtalas vid Uddevalla tingsrätt för försök till mord. Händelsen ska skett på en fest i somras.

Händelsen ska ha skett på en fest på Orust i slutet av augusti där det befann sig flera personer.

Enligt åtalet som på fredagen lämnades in till Uddevalla tingsrätt ska mannen huggit en annan man i ryggen med en kniv eller annat eggvasst föremål vilket orsakat en drygt 9 cm djup skada och underliggande vänstersidig pneumohemothorax (punktion av lungsäcken med läckage av blod och luft ut i lungsäcken).

Vittnen på festen har i förhör uppgett att de båda männen innan var arga på varandra precis innan händelsen, att den åtalade mannen motades/puttades ut från bostaden samtidigt som det ropades ”släpp

kniven”, ”ta bort kniven”.

Den åtalade mannen ska efter händelsen lämnat platsen. En av personerna som befann sig på festen ska efter gärningen skickat ett SMS till den åtalade med texten ”Du högg min vän game is on”.

Dagen efter händelsen ska den åtalade mannen, någon minut efter att han startade mobilen dagen efter gjort sökningar i lokala medier om det stod något om händelsen.

Den åtalade mannen, som sedan händelsen suttit häktad – förnekar brott.