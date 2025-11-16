Totalt 62 föreningar fick dela på 6,3 miljoner när styrelsen för Thordénstiftelsen vid sitt möte den 14 november beslutade om höstens ansökningar. Det fanns 104 ansökningar med 22 miljoner att ta ställning till för styrelsen.

– Föreningslivet med sitt ideella engagemang bedriver verksamhet som har stor betydelse för Bohusläns utveckling. Trots stora utmaningar är det flera föreningar som gör stora investeringar inför framtiden vilket är mycket positivt. En del av dem har fått treåriga bidrag vilket ger större bidrag nu men begränsar de närmaste åren, säger stiftelsens sekreterare Krister Olsson.

Styrelsens beslut innebär bidrag till främst idrotts-, kultur- och ideella föreningar. Många bidrag går till materialinköp, energi – och miljöåtgärder samt förbättringar av sina anläggningar.

Föreningar i STO-området som ta del av bidrag från Thordénstiftelsen:

Föreningen Svanesund

Allmän samlingslokal – en plats för alla

70 000 kronor

Gymnastikföreningen Atletica

Redskapslift i Sparbankshallen på Tjörn

150 000 kronor

Hälleviksstrands Främjande

Lokalen 2.0

100 000 kronor

Ideella föreningen EllösParken

Foajétakets renovering

120 000 kronor

Kvinnojouren Stenungsund

Andrum från kris och trauma

50 000 kronor

Morlanda GoIF

Morlanda projekt Mittpunkt 3.0

300 000 kronor

Orust Skolfartygs Förening, Förlig Vind

Restaurering T/S Westkusts bog och förstäv babords sida

125 000 kronor

Stenunge boulesällskap

Upprustning av anläggningen

50 000 kronor

Stenungsunds Basket

Utrustning effektivare träning och optimering av halltider

80 000 kronor

Stenungsunds IBK

Ny resultattavla

50 000 kronor

Studieförbundet Vuxenskolan

Teaterveckor Orust

50 000 kronor

Svenshögen Sport Klubb

Ombyggnation/renovering av Dansbana/scenen

40 000 kronor

Tjörns Golfklubb

Klimatanpassning av golfbanan

300 000 kronor

Valsängs Ryttarförening

Säkerhet för ryttare och hästar

90 000 kronor

Varekils IF

Inköp av bordtennismaterial

30 000 kronor

Thordénstiftelsen tillkom 1958 genom ett förordnande av skeppsredare Gustaf B Thordén. Sina fondmedel fick stiftelsen 1963 då staten köpte Thordénstiftelsens aktier i Uddevallavarvet för det nominella värdet 8 miljoner kronor, som blev stiftelsens grundkapital. Stiftelsen delar ut bidrag sedan 1964 till ”det allmännas fromma” i Bohuslän.