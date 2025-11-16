Totalt 62 föreningar fick dela på 6,3 miljoner när styrelsen för Thordénstiftelsen vid sitt möte den 14 november beslutade om höstens ansökningar. Det fanns 104 ansökningar med 22 miljoner att ta ställning till för styrelsen.
– Föreningslivet med sitt ideella engagemang bedriver verksamhet som har stor betydelse för Bohusläns utveckling. Trots stora utmaningar är det flera föreningar som gör stora investeringar inför framtiden vilket är mycket positivt. En del av dem har fått treåriga bidrag vilket ger större bidrag nu men begränsar de närmaste åren, säger stiftelsens sekreterare Krister Olsson.
Styrelsens beslut innebär bidrag till främst idrotts-, kultur- och ideella föreningar. Många bidrag går till materialinköp, energi – och miljöåtgärder samt förbättringar av sina anläggningar.
Föreningar i STO-området som ta del av bidrag från Thordénstiftelsen:
Föreningen Svanesund
Allmän samlingslokal – en plats för alla
70 000 kronor
Gymnastikföreningen Atletica
Redskapslift i Sparbankshallen på Tjörn
150 000 kronor
Hälleviksstrands Främjande
Lokalen 2.0
100 000 kronor
Ideella föreningen EllösParken
Foajétakets renovering
120 000 kronor
Kvinnojouren Stenungsund
Andrum från kris och trauma
50 000 kronor
Morlanda GoIF
Morlanda projekt Mittpunkt 3.0
300 000 kronor
Orust Skolfartygs Förening, Förlig Vind
Restaurering T/S Westkusts bog och förstäv babords sida
125 000 kronor
Stenunge boulesällskap
Upprustning av anläggningen
50 000 kronor
Stenungsunds Basket
Utrustning effektivare träning och optimering av halltider
80 000 kronor
Stenungsunds IBK
Ny resultattavla
50 000 kronor
Studieförbundet Vuxenskolan
Teaterveckor Orust
50 000 kronor
Svenshögen Sport Klubb
Ombyggnation/renovering av Dansbana/scenen
40 000 kronor
Tjörns Golfklubb
Klimatanpassning av golfbanan
300 000 kronor
Valsängs Ryttarförening
Säkerhet för ryttare och hästar
90 000 kronor
Varekils IF
Inköp av bordtennismaterial
30 000 kronor
Thordénstiftelsen tillkom 1958 genom ett förordnande av skeppsredare Gustaf B Thordén. Sina fondmedel fick stiftelsen 1963 då staten köpte Thordénstiftelsens aktier i Uddevallavarvet för det nominella värdet 8 miljoner kronor, som blev stiftelsens grundkapital. Stiftelsen delar ut bidrag sedan 1964 till ”det allmännas fromma” i Bohuslän.