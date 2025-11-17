Natten till söndag kontrollerade polisen en bil på länsväg 574 i Stora Höga. Bilen saknade en varningstriangel och en ordningsbot skrevs ut.
Det var strax efter midnatt som polisen kontrollerade en bil på länsväg 574 i Stora Höga. Bilen saknade en varningstriangel.
-Det är väldigt viktigt att man har en i bilen och att den placeras ut vid stopp. Under den mörka årstiden är stillastående fordon svåra att se, säger Herman Egelström, Stationsbefäl vid Polisen Södra Fyrbodal till NYHETERsto.
Ordningsboten landade på 500 kronor.