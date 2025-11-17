På måndagsmorgonen kom larm om ett befarat utsläpp av gas vid Svanviks industriområde, längs med länsväg 169. Det är en gasoltank som läcker och ett område är avspärrat.
Larmet kom vid klockan 07:17
-Det är en fast gasoltank som läcker. Tanken rymmer tre ton. Företaget som ansvarar för den har själv beställt en tankbil för att ta hand om det. Ett område är tillsvidare avstängt, uppger räddningstjänstens ledningscentral.
Räddningstjänsten arbetar på plats tillsammans med polis för att bistå verksamheten, genomföra kontroller och upprätta nödvändiga avspärrningar i närområdet kring tanken.
Vid klockan 12:45 meddelade räddningstjänsten att man var klara på plats. Den sista gasen facklades ut.